https://static.news.ru/photo/823a77c4-51c9-11ea-9b71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Телеведущий Леонид Якубович оказался рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент когда тому стало плохо и оказал первую помощь.

Присутствовавшие на премьере нового фильма Егора Кончаловского зрители рассказали, что оба телеведущих находились в кафе при столичном кинотеатре «Октябрь» и беседовали. Внезапно у Диброва начался приступ, передаёт «Комсомольская правда».

Ведущий «Поля чудес» не растерялся и попросил находящихся рядом людей принести ему чистые полотенца и вызвать бригаду медиков. Когда скорая помощь прибыла, Якубович поехал в больницу вместе с коллегой и врачами.

Как писал NEWS.ru ранее, сам Дмитрий Дибров прокомментировал ситуацию с приступом. Он сообщил, что это был обычный обморок и теперь всё нормально.