Скандал из-за домогательств разгорелся на шоу «Последний герой»

https://static.news.ru/photo/d072cd8a-94e7-11eb-a71e-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com

Одного из участников проекта «Последний герой», 61-летнего Александра Матвеева обвинили в домогательствах, из-за чего на шоу разразился скандал.

Телеведущая Яна Троянова собрала 3 апреля всех участниц программы и призвала их серьёзно поговорить о том, что накануне 20-летняя Анастасия Петрова пожаловалась на неподобающее поведение Матвеева.

Девушка, которая позднее выбыла из проекта, призналась, что она не единственная пострадавшая и другие участницы просто отмалчиваются. Ведущая попросила выключить камеры, после чего побеседовала с девушками, чтобы выяснить, скрывал ли кто-нибудь правду.

Некоторые игроки обвинили выбывшую 20-летнюю Петрову в попытке урвать кусок популярности и линчевать человека. Ведущая на это ответила резко.

Вы бездействовали. А так всё и совершается в мире. Всё зло совершается с молчаливого согласия, — заявила Троянова.

Александр Матвеев удивился, что разгорелся такой скандал, и назвал происходящее «дуростью», отметив, что у него «есть мозги». Он, тем не менее, решил покинуть телешоу, сославшись на слабое здоровье.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса и бывшая ведущая «Битвы экстрасенсов» Вера Сотникова призналась Лере Кудрявцевой, как её однажды домогалась известная актриса.