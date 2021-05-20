Шура встретил 46-летие в родном Новосибирске

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Певец Шура прилетел в свой родной Новосибирск, чтобы отметить день рождения. 20 мая артисту исполняется 46 лет. В этот день он планирует дать в городе первый за 25 лет сольный концерт. В интервью «МК в Новосибирске» исполнитель рассказал о сюрпризах, которые ему устроили поклонники.

Первый подарок музыканта ждал в аэропорту. Его поздравили, подарили цветы и громадную корзину сибирской клубники. По словам Шуры, сюрприз устроила авиакомпания, причём не та, которой он прилетел. Второй — поджидал его в номере отеля.

Открываю номер, а там полная комната надувных шаров. Вау! 46 лет, а надувные шарики тоже работают хорошо, — отметил артист.

Певец также рассказал, что за 25 лет у него не было ни одного концерта в родном городе. По его словам, семь лет назад хозяйка Центрального парка сама на свои деньги решила пригласить его, чтобы он спел одну песню на День города.

Ранее сообщалось, что Шура помирился со своей мамой, с которой долгое время был в ссоре. Певец первый сделал шаг навстречу и отмечает, что очень этому рад. Он также рассказал, что все невзгоды остались в прошлом, он обновил репертуар, готовится к многочисленным выступлениям и заметно похудел.