18 февраля 2026 в 14:06

SHOT: Волочкова легла на операцию за 1 млн рублей в госпиталь для бездомных

Telegram-канал SHOT сообщил, что балерине Анастасии Волочковой провели операцию за 1 млн рублей в клинике для бездомных в Германии. Согласно сведениям канала, St. Marien-Hospital — один из худших госпиталей в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия. SHOT отметил, что пациенты регулярно жалуются на неработающий рентген, отсутствие должного ухода, путаницу с анализами крови и преждевременные выписки людей.

Как уточнил канал, медперсонал вынужден выписывать пациентов досрочно, чтобы освобождать койки для бездомных, которых обязаны принимать в учреждение. SHOT добавил, что помимо этого в больнице плохое питание — бутерброды с грубым хлебом и колбасой.

По словам самой Волочковой, ей посоветовали эту больницу знакомые. Она заявила, что ее оперировали лучшие врачи Германии, а само учреждение очень уважают местные жители. По версии SHOT, артистка заплатила за операцию около €10 тыс. (909 тыс. рублей). При этом, как пишет канал, балерина сэкономила и отказалась от специального пакета услуг, куда входят недельный стационар, реабилитация и дополнительный уход.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Волочкова могла остаться без части ноги из-за полученной травмы. По его словам, операция, проведенная в Германии, была экстренной, и балерина пока еще не восстановилась. Продюсер поблагодарил медиков за то, что они поставили артистку на ноги и «вернули к жизни».

