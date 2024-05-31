SHOT: Милохин планирует вернуться в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Telegram-канал SHOT сообщил, что покинувший Россию блогер Даня Милохин планирует вернуться в Москву. По его информации, музыкант прилетит в столицу этим летом.

Канал уточнил, что во время трансляций Милохин начал заворачиваться в российский флаг, чтобы тем самым задобрить россиян. Согласно публикации, тиктокер пообещал выходить с полотном на каждый свой бой, если ему это разрешат.

Российский блогер уже прилетал в Москву в конце прошлого лета, но тогда его визит продлился недолго, и он вернулся в Дубай. В настоящее время он находится в Таиланде, где строит бойцовскую карьеру.

Ранее СМИ сообщали, что Даня Милохин задолжал налоговой 35 тысяч рублей. Уточнялось, что долг появился еще в начале мая и до сих пор не погашен. Также говорилось, что у тиктокера по-прежнему действует ИП, через которое он продает рекламу.

До этого Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. По информации СМИ, документ был направлен сотрудниками красногорского военкомата в подмосковный TikTok-хаус, где зарегистрирован музыкант.

Позднее директор центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов обратился в Военный комиссариат Московской области с требованием объявить в розыск Милохина. Он утверждал, что блогер уклоняется от службы в армии.