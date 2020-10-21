Шнуров высмеял в стихах объявление Путиным благодарности Лозе

https://static.news.ru/photo/78715e4c-139d-11eb-8818-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новое стихотворение, посвящённое музыканту Юрию Лозе, который получил благодарность от президента РФ Владимира Путина.
В довольно длинном стихотворении, опубликованном в Instagram, Шнуров высмеял ситуацию, используя матерные слова.
Юрий наш, как и Крым тоже Рашен. // На кривой не подъедешь козе. // Даже Путин и тот ошарашен, // Объявил благодарность Лозе! — написал он.
Музыкант также не забыл подшутить над любовью Лозы давать комментарии журналистам практически по каждому поводу. По мнению Шнурова, артист критикует всё подряд и считает себя знатоком в каждом вопросе.
Также лидер «Ленинграда» считает, что скоро артисту могут выдать орден и медаль за его активную жизненную позицию.
Ранее Юрий Лоза в интервью NEWS.ru пожаловался на благодарность от российского лидера. По мнению артиста, более логичным ему кажется звание заслуженного артиста России, а не простая грамота.
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