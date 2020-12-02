«Естественный отбор»: Шнуров поблагодарил Басту за концерт в Петербурге

https://static.news.ru/photo/aadcc412-3494-11eb-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Сергей Шнуров в Instagram в едкой манере извинился перед рэпером Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста, за обидное стихотворение, сочинённое им после концерта музыканта в Санкт-Петербурге.

Лидер группы «Ленинград» заявил, что признаёт свою неправоту и поблагодарил оппонента от имени «всего прогрессивного человечества» за то, что тот «выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор».

Хочу принести глубочайшие извинения реперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. <...> Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов, — написал Шнуров в Instagram.

Он высказал мнение, что только недалёкие люди в разгар пандемии пойдут на массовое мероприятие. Таким образом, «прихожане церкви Басты, затянув хорально „Когда меня не станет“, добровольно инфицируют себя», считает певец.

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако после появления видео рэпер подвергся жёсткой критике, так как вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу.

После проверки Роспотребнадзора площадка была закрыта из-за превышения максимально допустимой численности посетителей, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий.

При этом городские власти, согласовавшие концерт рэпера, возложили ответственность за нарушения на зрителей. В городском комитете по культуре отметили, что во время проверки перед началом шоу всё соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам, а толпа возникла из-за обилия сентиментальных чувств.

Сам Баста утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной общественного возмущения он назвал зависть других организаторов. Представители артиста также заявили, что на концерте не было выявлено ни одного нарушения.

Тем не менее рэпера за выступление в разгар пандемии раскритиковали и некоторые коллеги по творческому цеху. Среди них был и Сергей Шнуров, который отчитал Басту в свойственной ему нелицеприятной стихотворной манере. Тот в долгу не остался и тоже написал стихотворение, в котором высмеял лидера «Ленинграда», писал NEWS.ru.