Шнуров перестанет публиковать стихи и снова начнёт пить

https://static.news.ru/photo/1ac0e218-36ed-11eb-88c9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил, что ему стоит сделать перерыв в публикации стихотворений на различные темы. Этому он посвятил очередное произведение в социальной сети.

Музыкант считает, что высказывание мнений на разные темы не соответствует его статусу и возрасту.

Сам себе вчера сказал: // Эх, заносит тебя что-то. // Шнуров, сколько можно гавкать? // Ты же дяденька большой. // Что-то ты и впрямь как шавка. // У тебя ж всё хорошо, — написал в Instagram Шнуров.

Музыкант задумался о том, что ему, возможно, нужно или снова начать употреблять алкоголь, или просто перестать комментировать события.

Ранее шоумен Илья Соболев написал разгромное стихотворение про пристрастие музыканта Сергея Шнурова высказывать свои критические замечания в зарифмованной форме. Комик раскритиковал лидера группы «Ленинград» за то, что тот, несмотря на кажущуюся остроту тем, ещё ни разу не высказался по действительно остросоциальным вопросам. Юморист подчеркнул, что от таких стихов совсем не смешно, а наоборот — хочется плакать. Он привёл в пример литературную перебранку певца с рэпером Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста, после того как последний провёл концерты в Санкт-Петербурге. Тогда Шнуров в свойственной ему резкой манере раскритиковал коллегу по творческому цеху.

Разместив свою претензию в Instagram, он поинтересовался, где же стихи Шнурова о работающих при полных классах школах и о закрывающихся кружках, где «по 10 деток пляшут». Задался шоумен вопросом, что делать с персоналом закрытых заведений общепита, кроме как уволить. Упомянул о проблемах бизнеса, который вынужден выживать, несмотря на необходимость полностью оплачивать аренду помещений, писал NEWS.ru.