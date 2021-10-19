«Шла под откос»: Никоненко рассказал, как спас Федосееву-Шукшину от запоев

Сергей Никоненко рассказал, как спас Лидию Федосееву-Шукшину от запоев после смерти мужа. Актриса начала сильно пить с уходом Василия Шукшина и спасти её могла только работа, пояснил актёр и режиссёр в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

По словам Никоненко, у Федосеевой-Шукшиной «нашлась подруга», которая приносила ей бутылку. И режиссёру пришлось просить директора «Мосфильма» дать актрисе главную роль в картине «Трын-трава».

После смерти Василия Макаровича Шукшина его жена Лидия никак не могла прийти в себя. Она моя однокурсница. Мы вместе пять лет учились. У неё нашлась подруга, которая приносила бутылку. Короче, они лечили горе бутылкой вдвоём. Я говорю: «Лида, хватит, завязывай. Давай работай». Пошёл к директору «Мосфильма» и сказал, чтобы утвердили Федосееву-Шукшину на главную роль в картине, — рассказал Никоненко.

Только после этого Федосеева-Шукшина собралась и привела себя в порядок. Помогли и коллеги на «Мосфильме», которые понимали, что только так можно спасти вдову Шукшина.

Она надела хорошее платье, и я отвёз её на «Мосфильм». Мы сняли не очень сложную сцену, но в итоге её утвердили. Весь худсовет понимал, что только работа может её спасти. Переживания глубокие были у неё. Она шла под откос. Я чувствовал ответственность за неё, за Машу и Олю, её дочерей. В итоге сняли хорошее кино «Трын-трава», — добавил актёр.

Василий Шукшин ушёл из жизни в 1974 году. В браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной он прожил десять лет до самой смерти.

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