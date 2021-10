«Шла под откос»: Никоненко рассказал, как спас Федосееву-Шукшину от запоев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Известная экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит 1980-х годов Never Gonna Give You Up перед зрителями на концерте Climate Live в Стокгольме. Певец Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали радиостанции «Говорит Москва» выступление девушки.

Сейчас все поют, кто попало поёт. Добился популярности и запел. Я считаю, что если мы говорим о пении как о профессии, то нужно долго учиться и готовиться к выступлениям, репетировать....