Шер объяснила, почему спела «самому одинокому» слону

https://static.news.ru/photo/e3b74ce0-b94f-11eb-9e83-96000091f725_660.jpg Певица Шер Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Американская певица Шер, спевшая «самому одинокому» слону, объяснила свой поступок. В ноябре 2020-го звезда помогла спасти 36-летнего млекопитающего по кличке Кааван. Поклонники писали ей в Twitter, что животное нуждается в уходе, так как его содержат в слишком плохих условиях в зоопарке в Исламабаде (Пакистан), передаёт издание ET Canada.

Исполнительница не осталась равнодушной. Шер вылетела в столицу республики, чтобы поддержать слона и сопроводить его по пути в новый дом — по решению суда животное переправили в Камбоджу. Женщина угостила Каавана арбузом и исполнила песню Фрэнка Синатры «My way».

Он (слон Кааван. — NEWS.ru) любит эту песню. Животные, как вам известно, любят музыку, она их успокаивает. Мне показалось, что я знаю его уже давно, но я даже не могла предположить, что он такой очаровательный. Слоны — социальные животные, они похожи на нас. Они ориентированы на семью и очень эмоциональны, — отметила Шер.

Певица добавила, что следит за судьбой слона. По её словам, млекопитающее счастливо и постоянно ест.

Ранее сообщалось, что солистка американской рок-группы Evanescence Эми Ли в интервью Loudwire рассказала о работе над новой пластинкой The bitter truth. Звезда призналась, что каждая строчка в песнях посвящена людям или событиям из её жизни. Исполнительница постаралась не называть имён, однако раскрыла детали трагедии в семье, ставшей частично основой для записи очередного диска.