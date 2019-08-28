https://static.news.ru/photo/4fe026de-c9de-11e9-adf5-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна навела поклонников на мысли о том, что подражает звёздной родственнице. Женщина получила крупный рекламный контракт, она также активно занимается своей карьерой в Интернете.

Контракт с Анной Бузовой, о чём она написала в своём профиле, подписал производитель шампуней, впрочем, шампуни рекламирует и Ольга. Подписчики Анны в Instagram заметили, что у сестёр одинаковые причёски. И пришли к выводу, что младшая сестра идёт по стопам старшей.

Между собой сёстры не общаются с зимы. Как пишет издание Oane.ws, причина ссоры банальна — это деньги. Мать молодых женщин отписала половину своего бизнеса на Ольгу, что очень обидело Анну. С тех пор, пишут журналисты, сестра известной телеведущей не поддерживает отношения с родственниками.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая и певица Ольга Бузова негативно отреагировала на слухи о том, что она пристрастилась к алкогольным напиткам.