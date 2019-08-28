Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна навела поклонников на мысли о том, что подражает звёздной родственнице. Женщина получила крупный рекламный контракт, она также активно занимается своей карьерой в Интернете.

Контракт с Анной Бузовой, о чём она написала в своём профиле, подписал производитель шампуней, впрочем, шампуни рекламирует и Ольга. Подписчики Анны в Instagram заметили, что у сестёр одинаковые причёски. И пришли к выводу, что младшая сестра идёт по стопам старшей.

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Я так долго этого ждала, так нервничала, так переживала, что вот, настал тот день, и я не могу подобрать слов пишу, улыбаюсь, внутри так волнительно и тепло одновременно первое, что хочу сказать- это спасибо причём была б возможность, я бы произнесла это слово несчётное количество раз спасибо @horseforce.ru, что доверили мне представлять Ваш бренд! Спасибо, что выбрали меня для рекламной компании! И спасибо, что несмотря на отсутствие моего опыта в съёмках на телевидении, вы поверили в то, что я смогу Амбассадор «Лошадиной силы» Это я как же мне нравится это слово и как же мне приятно быть лицом качественного Российского бренда, которым уже давно с удовольствием пользуюсь С сегодняшнего дня на Первом канале, телеканалах Россия 1, Пятый, ТНТ, Пятница #счастливаяя#самаясчастливаяя#лошадинаясила#перваяреклама#нервы#паника#радость#волнение#лошадинаясила#амбассадор#уииииии

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

Между собой сёстры не общаются с зимы. Как пишет издание Oane.ws, причина ссоры банальна — это деньги. Мать молодых женщин отписала половину своего бизнеса на Ольгу, что очень обидело Анну. С тех пор, пишут журналисты, сестра известной телеведущей не поддерживает отношения с родственниками.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая и певица Ольга Бузова негативно отреагировала на слухи о том, что она пристрастилась к алкогольным напиткам.

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