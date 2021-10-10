Сестра Ефремова рассказала, чем занимается актёр в колонии

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала о жизни актёра в колонии. Он сидит в зоне для «первоходов», где содержится простой контингент, рассказала родственница артиста в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

Актёр отбывает наказание в учреждении в Белгородской области. Он вставляет замки в молнии для медицинских скафандров. Ефремов собирается подать прошение о помиловании.

Мы действуем по букве закона. Он мне позвонил после неудачной кассации. Сказал, что не надо вешать нос. Он сидит в зоне для первоходов. Там нет понятий. В основном простой контингент. Я не была у него, к сожалению. У него не камера, а общежитие. Они спокойно передвигаются по этажам, — рассказала Анастасия Ефремова.

По словам сестры артиста, на здоровье он не жалуется. Как никогда не жаловался и его отец. Сейчас родственники решают, кто будет подавать прошение о помиловании.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя отказ суда смягчить приговор артисту Михаилу Ефремову, призвал не прибегать к эмоциям. Он пояснил, что изменение приговора вызовет негативную реакцию в обществе и «народ выйдет на улицу».