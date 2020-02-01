Сестра Димы Маликова Инна опубликовала закулисное видео с Натальей Ветлицкой. В момент, когда снимался ролик, гримёры красили 55-летнюю Ветлицкую.
Инна Маликова восхитилась тем, как выглядит звезда 90-х.
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Моя красотка! — не удержалась от комплимента сестра певца.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наталья Ветлицкая призналась, что совершила преступление. Она пошла на кражу из-за голода.
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