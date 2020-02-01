Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Игорь Крутой с юмором отнёсся к фото Лещенко с женой Валентина Юдашкина. Жена модельера к 78-летию артиста опубликовала фото с именинником.

Фото сразу оценил композитор Игорь Крутой. Он отметил, что ему знакомо и само фото, и место, где оно было сделано. Снимок был сделан на вечеринке по случаю юбилея Игоря Крутого....