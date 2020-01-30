https://static.news.ru/photo/a97062fe-4350-11ea-b441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярный стилист Сергей Зверев представил документальный фильмь «Без Байкала?». После мероприятия он сделал неожиданное заявление, которое касается его карьеры.

По словам короля гламура, сейчас он гораздо лучше себя чувствует в качестве экозащитника.

Я считаю, что сделал больше здесь и здесь был нужнее, чем в нелепой роли на экране, — отметил стилист в интервью «КП».

Он признался, что настолько увлёкся общественной деятельностью, что готов уйти в политику. Но только если его позовут туда россияне.

3 марта стилист организовал пикет напротив Кремля. Он вышел в короне с плакатом, где было написано: «Против строительства завода на Байкале». Через несколько дней ему пришла повестка в суд. Заседание состоялось 24 апреля, инстанция оштрафовала Зверева за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

Зверев был не согласен с решением Тверского районного суда Москвы о штрафе в 15 тысяч рублей и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, писал NEWS.ru.