Сергей Лазарев раскрыл секрет, как совмещает карьеру и отцовство Артист Лазарев: важно активно участвовать в жизни своих детей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев

Чтобы держать баланс между карьерой и семьей, необходимо заботиться не только о себе, но и принимать участие в жизни своих детей, считает известный российский исполнитель и отец двух детей Сергей Лазарев. В интервью «ФедералПресс» он также признался, что погружать младших членов семьи в светскую жизнь он пока не собирается.

Чем старше становятся дети, тем больше внимания они требуют. И важно успевать не только жить своей жизнью, но и активно участвовать в жизни своих детей. Как бы я ни был занят, я всегда нахожу время на то, чтобы узнать, как прошел день у моих детей, что нового они узнали и чему научились, — поделился музыкант.

Певец отметил, что с повзрослевшими Никитой и Аней ему стало интереснее путешествовать, так как они начали воспринимать все более осознанно. Тем не менее артист неохотно берет их с собой на публичные мероприятия, потому что они сами не выражают желания выходить в свет. По словам Лазарева, дети понимают, что такое внимание к папе — это часть его работы.

Певец Сергей Лазарев впервые спел на сцене вместе со своим сыном Никитой в мае 2021 года. Сначала отец и сын тщательно отрепетировали номер для концерта «Непосед», после чего вышли к зрителям в одинаковых костюмах, состоящих из чёрных брюк, белых рубашек и бабочек. Зал приветствовал артистов, исполнивших песню «Это всё она», громкими аплодисментами.