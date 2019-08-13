Родители Юлии Началовой надеются, что им помогут с установкой памятника и организацией концерта. Необходимую сумму они рассчитывают накопить к марту — в годовщину смерти певицы.
По словам бывшего пиар-директора артистки Анны Исаевой, сейчас близкие думают, как будет выглядеть будущий памятник.
Пока сказать что-то конкретное на эту тему трудно. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег. Но пока не приценивались, — рассказала она.
Исаева отметила, что родители Началовой до сих пор не могут прийти в себя после смерти дочери, и поэтому они почти каждый день приезжают на кладбище.
Сама пиар-директор сообщила, что проводит лето в Болгарии. Морское побережье помогло ей немного «разгрузить мозги» и оправиться о трагедии.
Переживаю, что Юля мне не снится. Пришла ко мне во сне она только один раз. Я её всё время носила на руках. Несу, несу, а самой так тяжело! — поделилась Исаева.
После этого она сходила на консультацию к «знающим людям» которые заверили, что сон означает, что она — поддержка для Началовой.
Это правда! И так будет всегда! — подчеркнула пиар-директор в комментарии «
Собеседнику».
Как писал News.ru, ранее друг певицы музыкант Александр Панайотов рассказал, что за несколько месяцев до смерти артистка ездила в Израиль. Её мучили подагра и диабет, она обращалась к местным врачам.