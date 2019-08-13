https://static.news.ru/photo/83da17ce-bdc2-11e9-a5cd-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press.

Родители Юлии Началовой надеются, что им помогут с установкой памятника и организацией концерта. Необходимую сумму они рассчитывают накопить к марту — в годовщину смерти певицы.

По словам бывшего пиар-директора артистки Анны Исаевой, сейчас близкие думают, как будет выглядеть будущий памятник.

Пока сказать что-то конкретное на эту тему трудно. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег. Но пока не приценивались, — рассказала она.

Исаева отметила, что родители Началовой до сих пор не могут прийти в себя после смерти дочери, и поэтому они почти каждый день приезжают на кладбище.

Сама пиар-директор сообщила, что проводит лето в Болгарии. Морское побережье помогло ей немного «разгрузить мозги» и оправиться о трагедии.

Переживаю, что Юля мне не снится. Пришла ко мне во сне она только один раз. Я её всё время носила на руках. Несу, несу, а самой так тяжело! — поделилась Исаева.

После этого она сходила на консультацию к «знающим людям» которые заверили, что сон означает, что она — поддержка для Началовой.

Это правда! И так будет всегда! — подчеркнула пиар-директор в комментарии « Собеседнику ».

Как писал News.ru, ранее друг певицы музыкант Александр Панайотов рассказал, что за несколько месяцев до смерти артистка ездила в Израиль. Её мучили подагра и диабет, она обращалась к местным врачам.