Семенович рассказала о детстве в фигурном катании

Певица Анна Семенович рассказала, что в детстве была в сборной программе России и входила в тройку лучших спортсменок по фигурному катанию: врачи рекомендовали отдать ее в зимний вид спорта из-за ревматоидного артрита, передают «Народные Новости».

В то время фигурное катание не было так популярно, конечно, как сейчас, но все равно мы были в сборной программе России. Я входила в тройку лучших спортсменов нашей страны. Сначала я была в юниорской команде, потом во взрослой команде мастеров и попала я в спорт совершенно случайно, — вспомнила Семенович.

Певица рассказала, как в детстве её отец подвёз на машине тренеров по фигурному катанию, и в процессе уговорил их взять на обучение маленькую «пухленькую» Семенович. По словам певицы, она в три года попала в группу к более старшим детям, и на неё никто из тренеров не делал ставку. Однако позже певица стала единственной из группы, кто достиг успехов в спорте.

Когда я заканчивала спорт, мой первый тренер, Зеликова Евгения Николаевна, звонила мне и практически плакала, говорила: «Аня, Господи, я никогда не могла подумать, что ты станешь чемпионкой и у тебя будет такая успешная карьера». Видимо, я ее потом еще раз удивила, когда стала успешной певицей и артисткой, — резюмировала Семенович.

Ранее чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева усложнила произвольную программу в преддверии этапа Гран-при в Сочи. Спортсменка заменила последовательность прыжков на каскад.