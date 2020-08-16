Седокова повидалась с американской дочерью после полугода разлуки

https://static.news.ru/photo/8be73a8a-df74-11ea-a64e-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна Седокова смогла повидаться с дочерью Моникой, которую по решению суда забрал к себе отец Максим Чернявский. Девочка живёт в США, до этого ей разрешали видеться с матерью только в присутствии представителей опеки и только на территории США.

Теперь же Анна Седокова сумела договориться с бизнесменом, получившим известность в России после его участие в шоу «Холостяк», и она может видеться с ребёнком где угодно и без свидетелей. В этот раз певица вылетела в США с женихом Янисом Тимой, который делал ей предложение в Майами.

Но экс-солистка «ВИА Гры» хотела также повидаться с младшей дочерью. Сейчас наступил момент расставания с ребёнком, который мать переживает очень тяжело.

Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет еще много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значение, — написала Седокова в Instagram.

У Седоковой всего детей: старшая дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, который погиб шесть лет назад из-за оторвавшегося тромба, сын Гектор от миллионера Артёма Комарова, с которым певица не пошла в ЗАГС, и американская дочь Моника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская певица Анна Седокова, которая готовится связать себя узами брака с латышским баскетболистом подмосковного клуба «Химки» Янисом Тиммой, опубликовала в Instagram их совместное «свадебное» фото.