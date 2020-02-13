https://static.news.ru/photo/059357cc-4e45-11ea-97d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма вместе появились на вечеринке журнала GQ. Издание представило новый рейтинг «100 самых стильных мужчин». Исполнительница позировала для фотографов в обтягивающем платье с глубоким декольте.

Наряд, казалось бы, не оставляет намёков на возможную беременность звезды шоу-бизнеса. Более того, женщина затянула на талии пояс за 83 тысячи рублей, сделав в нём дополнительную дырку, пишет KP.RU.

Я <...> сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всём узнаете позже, — подогрела слухи Седокова.

Поклонники ранее заподозрили, что она ждёт ребёнка от Яниса Тиммы. На соответствующий вопрос она ответила «да» в комментариях под одной из публикации в социальной сети Instagram. Интернет-пользователи пришли в восторг от откровенности кумира.

Как ранее писал NEWS.ru, Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме. Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.

На сегодняшний день у исполнительницы уже есть трое детей. Две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор. Латвийский баскетболист тоже успел обзавестись ребёнком. У него подрастает маленький сын.