https://static.news.ru/photo/dded4b92-e774-11e9-9d2d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Медработница, которая хотела продать фото и видео актрисы Анастасии Заворотнюк из больничной палаты, может предстать перед судом.

Руководство больницы, где артистка борется с тяжёлым онкологическим заболеванием, уже начало расследование. Сейчас в медучреждении пытаются выяснить, кто сделал снимки, пишут « Дни.ру ».

В больнице говорят, что началась проверка того, кто из персонала не побрезговал заработать на чужом горе. Алчному фотографу может грозить реальный уголовный срок, — передаёт издание.

Врачи ищут подозреваемых среди действующих и уволенных сотрудников, а также проверяют записи с камер.

Ранее к журналистам обратилась некая женщина, которая утверждала , что у неё есть 17 фотографий больной актрисы из палаты и видеозапись. Она отметила, что готова их продать.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Родственники звезды от официальных комментариев воздерживаются.

Ранее житель Красноярска вызвался излечить Заворотнюк. Александр Халбашкин приехать в Москву не может, поэтому он приглашает её в Сибирь, писал News.ru.