Медработница, которая хотела продать фото и видео актрисы Анастасии Заворотнюк из больничной палаты, может предстать перед судом.
Руководство больницы, где артистка борется с тяжёлым онкологическим заболеванием, уже начало расследование. Сейчас в медучреждении пытаются выяснить, кто сделал снимки, пишут «
В больнице говорят, что началась проверка того, кто из персонала не побрезговал заработать на чужом горе. Алчному фотографу может грозить реальный уголовный срок, — передаёт издание.
Врачи ищут подозреваемых среди действующих и уволенных сотрудников, а также проверяют записи с камер.
Ранее к журналистам обратилась некая женщина, которая
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Родственники звезды от официальных комментариев воздерживаются.
Ранее житель Красноярска вызвался излечить Заворотнюк. Александр Халбашкин приехать в Москву не может, поэтому он приглашает её в Сибирь, писал News.ru.
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