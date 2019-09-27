https://static.news.ru/photo/a2bc8a5e-e11d-11e9-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: a_zavorotnyuk/instagram

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение от рака в одной из столичных больниц, продолжает волновать её поклонников. Пока друзья и близкие переживают за «прекрасную няню», находятся люди, которые желают заработать на чужой беде. К журналистам обратилась женщина, которая продаёт снимки тяжелобольной артистки.

Она призналась, что уволилась из той самой клиники, где Заворотнюк находится под вымышленным именем. Перед увольнением она успела сделать фото и видео с актрисой, снятые, предположительно, в то время, когда она была в реанимации.

У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года, — сообщила она порталу « Дни.ру ».

Сотрудники издания от сделки вежливо отказались, однако позже выяснилось, что подобные предложения экс-сотрудница сделала и другим СМИ.

Ранее News.ru сообщал, что Заворотнюк оформила завещание. По некоторым сведениям, в палату к знаменитости приходили её близкие и нотариус. Они решили вопрос с наследством звезды. По оценкам СМИ, стоимость имущества Заворотнюк составляет более 500 миллионов рублей.