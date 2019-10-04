https://static.news.ru/photo/7b8db992-e6a1-11e9-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Житель Красноярска вызвался излечить больную раком актрису Анастасию Заворотнюк. Александр Халбашкин приехать в Москву не может, поэтому он приглашает её в Сибирь.

Она прилетает или приезжает поездом ко мне. Срок лечения не больше одного месяца, снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице, — заявил Sib.fm Халбашкин.

Мужчина, называющий себя целителем, писателем, книжником и учителем, говорит, что в рекламе не нуждается, просто хочет решить «серьёзный вопрос для всего человечества». По его словам, от рака мозга он уже вылечил двух москвичей. Свою помощь он предлагал и Юлии Началовой, однако её менеджер не пошёл с ним на контакт.

Как писал News.ru, доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева объяснила, что опухоль мозга — глиома, обнаруженная у актрисы Анастасии Заворотнюк, не подлежит удалению. Нейрохирург и процессор НИИ им. Н. Н. Бурденко Андрей Галанов подтвердил, что главной проблемой в лечении опухоли мозга является отсутствие чётких границ у новообразования. Хирургам просто непонятно, где заканчивается опухоль и начинаются здоровые клетки.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга.