Савичева объяснила, почему народ ненавидит жалующихся на безденежье звёзд

https://static.news.ru/photo/4d96b63e-3172-11eb-8880-fa163e074e61_660.jpg Юлия Савичева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

33-летняя певица Юлия Савичева рассказала, почему заявления артистов о финансовых проблемах в период пандемии коронавируса крайне негативно воспринимаются россиянами. Девушка считает, что звёзды неосознанно подливают масло в огонь, рассказывая о владении дорогими вещами.

Артистка призналась, что грустит, когда видит очередные новости о том, что её коллеги жалуются на нехватку денег. Савичева подчеркнула, что с одной стороны понимает артистов.

Но, с другой стороны, мы все — и сварщик, и инженер, и танцор, и дирижер попали в нелёгкое время, все сразу. Без исключений, — написала Савичева на своей странице в Instagram.

Девушка напомнила, что с 17 лет ездит с выступлениями по России и видит как живут люди. Она подчеркнула, что с пандемией коронавируса их и без того нелёгкая жизнь усложнилась.

Я понимаю негативную реакцию слушателя на слова моих коллег. Тем более, что некоторые из них, возможно неосознанно, подливают масла в огонь, рассказывая в интервью о коврах в прихожей стоимостью годовой зарплаты дальнобойщика, — отметила артистка.

По её словам, в это непростое время люди отдаляются друг от друга, хотя всё должно быть наоборот. Она подчеркнула, что её работа заключается в сближении людей, отвлечении их от насущных проблем, но как это делать во время пандемии коронавируса не понятно.

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