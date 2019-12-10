Бывшая солистка группы «Фабрика», певица Сати Казанова призналась в том, что пробовала наркотики, и поделилась своим опытом. Об этом
Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет, — призналась Сати Казанова.
Сейчас певица следит за своим здоровьем: увлекается аюрведой, отказалась от мяса и стала вегетарианкой, занимается йогой и ведёт здоровый образ жизни.
Признание Сати Казановой в том, что она пробовала наркотики, очень удивило её поклонников, ведь певица даже не употребляет алкоголь.
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Сати Казанова решила переехать на родину своего мужа итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
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