https://static.news.ru/photo/0fa4ef66-1b99-11ea-b3ec-fa163e074e61_660.jpg Сати Казанова Фото: Личная страница певицы в социальной сети https://vk.com/satikazanova

Бывшая солистка группы «Фабрика», певица Сати Казанова призналась в том, что пробовала наркотики, и поделилась своим опытом. Об этом сообщает Dni.ru со ссылкой на слова певицы в эфире программы «Ой, мамочки!» телеканала «Мир 24».

Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет, — призналась Сати Казанова.

Сейчас певица следит за своим здоровьем: увлекается аюрведой, отказалась от мяса и стала вегетарианкой, занимается йогой и ведёт здоровый образ жизни.

Признание Сати Казановой в том, что она пробовала наркотики, очень удивило её поклонников, ведь певица даже не употребляет алкоголь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Сати Казанова решила переехать на родину своего мужа итальянского фотографа Стефано Тиоццо.