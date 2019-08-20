Канал PewDiePie появился в 2010 году. Спустя несколько лет он стал самым популярным на YouTube. Количество подписчиков уже преодолело отметку в 96 миллионов.
Ранее News.ru рассказывал о свадьбе рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Они поженились 24 мая. Видео со свадьбы украинских артистов появилось в Instagram. Церемония состоялась под Киевом. На торжестве присутствовало более сотни гостей, активно делившихся в соцсетях записями с праздника. Камеры запечатлели моменты, когда 38-летний жених и 32-летняя невеста танцуют и поют вместе, а также едят праздничный многоуровневый торт, украшенный ягодами.