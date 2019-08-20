YouTube-блогер PewDiePie YouTube-блогер PewDiePie Фото: pewdiepie/twitter.com

YouTube-блогер PewDiePie (Феликс Чельберг) сыграл свадьбу в Лондоне. Церемония прошла в Королевских ботанических садах Кью.

Избранницей 29-летней звезды YouTube стала 26-летняя Марция Бизоньин.

Мы поженились! Я не мог быть более счастлив. Мне так повезло разделить свою жизнь с этой замечательной женщиной, — написал Чельберг в соцсетях.

Канал PewDiePie появился в 2010 году. Спустя несколько лет он стал самым популярным на YouTube. Количество подписчиков уже преодолело отметку в 96 миллионов.

Ранее News.ru рассказывал о свадьбе рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Они поженились 24 мая. Видео со свадьбы украинских артистов появилось в Instagram. Церемония состоялась под Киевом. На торжестве присутствовало более сотни гостей, активно делившихся в соцсетях записями с праздника. Камеры запечатлели моменты, когда 38-летний жених и 32-летняя невеста танцуют и поют вместе, а также едят праздничный многоуровневый торт, украшенный ягодами.

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