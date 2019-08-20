https://static.news.ru/photo/5000e182-c356-11e9-be28-fa163e074e61_660.jpg YouTube-блогер PewDiePie Фото: pewdiepie/twitter.com

YouTube-блогер PewDiePie (Феликс Чельберг) сыграл свадьбу в Лондоне. Церемония прошла в Королевских ботанических садах Кью.

Избранницей 29-летней звезды YouTube стала 26-летняя Марция Бизоньин.

Мы поженились! Я не мог быть более счастлив. Мне так повезло разделить свою жизнь с этой замечательной женщиной, — написал Чельберг в соцсетях.

We are married!!! I'm the happiest I can be I'm so lucky to share my life with this amazing woman. pic.twitter.com/RA3iKAgMOs — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 20 августа 2019 г.

Канал PewDiePie появился в 2010 году. Спустя несколько лет он стал самым популярным на YouTube. Количество подписчиков уже преодолело отметку в 96 миллионов.

Ранее News.ru рассказывал о свадьбе рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Они поженились 24 мая. Видео со свадьбы украинских артистов появилось в Instagram. Церемония состоялась под Киевом. На торжестве присутствовало более сотни гостей, активно делившихся в соцсетях записями с праздника. Камеры запечатлели моменты, когда 38-летний жених и 32-летняя невеста танцуют и поют вместе, а также едят праздничный многоуровневый торт, украшенный ягодами.