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Экс-супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко отказалась работать во всех его проектах, хотя он и предлагал ей такую возможность. Об этом сообщила актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина.

Правда, она отметила, что знает о ситуации со слов самого юмориста. Мне Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в «Петросян-шоу», приглашал быть ведущей артисткой....