Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала фото с пляжа на Бали. Женщина легла на песок и надела маску кошки. На заднем плане виден тучный мужчина.
Кисюня и её пупсик, —
написалаартистка под публикацией на своей странице в социальной сети Instagram.
«Пупсиком», скорее всего, она назвала именно упитанного человека. Подписчики бурно отреагировали на свежий снимок Самбурской.
Потрясающая фигура!
Спонсор твой?
Русалка русская.
Пупсик сзади?
Ранее NEWS.ru сообщал, что Самбурская опубликовала фотографию, где она предстала в откровенном розовом купальнике. Подписчики звезды восхитились фигурой артистки.
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