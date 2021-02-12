Садальский жёстко прошёлся по Лободе за неуместный вид на детском «Голосе»

https://static.news.ru/photo/c13bf012-6f35-11eb-b6f4-96000091f725_660.jpg Станислав Садальский (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Садальский в пух и прах раскритиковал Светлану Лободу за слишком откровенное декольте и неуместное поведение на шоу «Голос. Дети». Актёр прокомментировал её выход на сцену к маленькой девочке как из рук вон выходящий.

Лобода, красавица, публичное одиночество на «Голосе», сама поёт, сама танцует, похоже, бухая, выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его, — довольно резко высказался Садальский в своём микроблоге.

Неуместное поведение певицы, но только не в таком жёстком виде, отметил на самом выступлении и ведущий Дмитрий Нагиев. Он назвал танец Лободы «пожилыми плясками с костылём».

Кстати, у Лободы очень красивая грудь! Согласитесь? В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло, — сыронизировал Садальский.

Впрочем, актёр уверен, что и остальным членам жюри до детей нет никакого дела, им важен только самопиар.

Новый сезон шоу «Голос. Дети» стартовал на Первом канале в канун Дня влюблённых. Наставниками юных вокалистов стали Светлана Лобода, Егор Крид, Баста. Ведёт шоу Дмитрий Нагиев, помогает ему бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий программы «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев успокоил юную участницу, к которой не повернулись наставники, рассказав, что даже «пожилая» Лобода пустилась в пляс во время её выступления. Во время слепых прослушиваний к одной из участниц шоу никто не повернулся, это стало для девочки настоящей драмой. Она расплакалась. Чтобы поддержать её, певица Светлана Лобода присоединилась к ней на сцене и пустилась в пляс.