https://static.news.ru/photo/494ed1b4-5631-11ea-a208-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: apollonov_ag/instagram.com

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал высказывания продюсера Игоря Матвиенко, что он «медленно себя убивает».

Журналисты решили выяснить у артиста, действительно ли он злоупотребляет алкоголем. Рыжий из «Иванушек» не стал отрицать слова продюсера.

Конечно, хулиганю. И остановить меня невозможно, — заявил Григорьев-Апполонов.

По его словам, Матвиенко правильно делает, что не поощряет подобное поведение.

Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем, — заявил артист журналистам KP.RU.

Он отказался рассказывать о личной жизни. Певец в прошлом году расстался с женой Мариной. В браке он воспитывал двух сыновей. Девушка ушла от него к баскетболисту Андрею Зубкову.

NEWS.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов планирует подать в суд на Олесю Сазыкину, которая заявила, что родила от певца в 2013 году сына. Девушка также признавалась, что она якобы является помощницей музыкального коллектива «Иванушки International».