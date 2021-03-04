Рынска отсудила для своей дочери часть наследства Малашенко

https://static.news.ru/photo/89a58096-7d04-11eb-bf10-96000091f725_660.jpg Божена Рынска Фото: bozhenarynska/instagram.com

Светский хроникёр и любительница скандалов Божена Малашенко (Рынска) всё же добилась того, что её ребёнка, рождённого уже после смерти супруга, бывшего топ-менеджера НТВ Игоря Малашенко, внесут в список его наследников. Теперь девочка, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери и биоматериала отца, сможет получить свою долю.

Иск журналист подала к нотариусу Владимиру Тарасову и 4 марта его удовлетворил Пресненский районный суд Москвы, сообщил портал MK.RU.

65-летний Игорь Малашенко свёл счёты с жизнью в 2019 году. Его тело было обнаружено в саду собственного дома в Сотогранде в Испании. До этого его госпитализировали с обострением неврологического заболевания и клинической депрессии. С Рынской на тот момент общих детей у него не было. Дочь от светского обозревателя родилась после его смерти и появилась на свет с помощью ЭКО и суррогатной матери.

В завещание Евгению, а именно так в честь отца Малашенко и своего прадеда назвала наследницу Божена, отец не включил именно из-за этого. После рождения дочери Рынска захотела справедливости, стала бороться за наследство для маленькой Жени и подала иск в отношении нотариуса, который отказался выдать её дочери свидетельство о праве на наследство. По мнению журналистки, её ребенку причитается $9,5 тысячи.

Ранее отец певицы Жанны Фриске заявил, что все вещи дочери достанутся её сыну Платону. Владимир Фриске уточнил, что речь идёт о «талисманах, пластинках, бижутерии, часиках, кольцах и каких-то безделушках», которые очень дороги семье покойной артистки, писал NEWS.ru.