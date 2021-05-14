Ротару снизила стоимость своего отеля в Крыму

https://static.news.ru/photo/86ae0430-b4bd-11eb-b7a9-96000091f725_660.jpg Фото: villasofia_yalta/instagram.com/

Российская певица София Ротару решила снизить стоимость своего крымского отеля «Вилла София», оценив недвижимость в 23 млн евро. Ранее за отель она просила 25 млн евро, сообщает «МК в Крыму».

Ротару построила в гостиницу в центре Ялты на месте фундамента купален Роффе 1897 года, которые она взяла в аренду около 30 лет назад. Реставрация ей обошлась почти в один миллион долларов.

Здание продаётся со всем оборудованием и мебелью. Поваром в этом ресторане работает специально приглашённый итальянец по имени Франческо, который лично готовил для Ротару пасту. В отеле также есть личные апартаменты артистки с её любимыми шторами зелёного цвета. Неоправданно высокая цена отеля обусловлена тем, что он принадлежит певице.

Ранее сообщалось, что кроме отеля под Ялтой, у артистки есть дача, а в центре Киева — четырёхкомнатная квартира. В ней живёт сын Ротару Руслан с женой Светланой. Сама певица проводит время в особняке в пригороде Киева, где у неё есть собственный сад.