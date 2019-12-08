Певица София Ротару с большим триумфом выступила на российской сцене. Зал аплодировал 72-летней артистке стоя и долго не хотел её отпускать.
Концерт «Песня года»
София Ротару пожелала публике счастливого Нового года.
Я люблю вас! — обратилась к поклонникам звезда, после чего зал просто взорвался аплодисментами.
Зрители
Помочь Ротару унести цветы пришлось ведущим шоу Лере Кудрявцевой и Сергею Лазареву. На волне всеобщего обожания Лазарев тоже признался певице в любви. Ротару благодарила зрителей срывающимся от переполнявших её чувств голосом.
Я по вам скучала, — сказала на прощание звезда советской эстрады.
Уходила Ротару с сияющим от счастья лицом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что король поп-музыки Филипп Киркоров выразил своё радушное отношение Софии Ротару, приехавшей на конкурс «Песня года». Он встретил её возле входа, вручил огромный букет роз и сопроводил в гримёрку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен