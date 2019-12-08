https://static.news.ru/photo/3e2b1ea2-1976-11ea-9f9e-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/Global Look Press

Певица София Ротару с большим триумфом выступила на российской сцене. Зал аплодировал 72-летней артистке стоя и долго не хотел её отпускать.

Концерт «Песня года» прошёл с аншлагом , бойкот, которого так боялись организаторы концерта, не удался. Зрители встретили народную любимицу с большой теплотой.

София Ротару пожелала публике счастливого Нового года.

Я люблю вас! — обратилась к поклонникам звезда, после чего зал просто взорвался аплодисментами.

Зрители завалили сцену цветами . Они хлопали и скандировали: «Мы вас любим!». Певицу долго не хотели отпускать.

Помочь Ротару унести цветы пришлось ведущим шоу Лере Кудрявцевой и Сергею Лазареву. На волне всеобщего обожания Лазарев тоже признался певице в любви. Ротару благодарила зрителей срывающимся от переполнявших её чувств голосом.

Я по вам скучала, — сказала на прощание звезда советской эстрады.

Уходила Ротару с сияющим от счастья лицом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что король поп-музыки Филипп Киркоров выразил своё радушное отношение Софии Ротару, приехавшей на конкурс «Песня года». Он встретил её возле входа, вручил огромный букет роз и сопроводил в гримёрку.