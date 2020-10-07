Россияне раскритиковали мужа Бородиной после шоу на YouTube

https://static.news.ru/photo/bae38214-08b2-11eb-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Курбан Омаров Фото: zimamoscow/instagram.com

Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров посетил YouTube-шоу «Алёна, блин!», чем вызвал шквал критики со стороны пользователей Сети. Так, Омаров заявил, что не хочет популярности и не собирается быть похожим на возлюбленного Ольги Бузовой.

Своё пристальное внимание зрители обратили на манеру речи супруга Бородиной — она показалась людям не очень уместной для успешного бизнесмена.

В конечном итоге пользователи Сети пришли к выводу, что образ Омарова, так тщательно поддерживаемый его супругой, не соответствует действительности. В то же время Бородина считает, что её муж прекрасно справился с интервью. Телеведущая даже заявила, что в некоторых моментах ей пришлось всплакнуть от нахлынувших воспоминаний, пишут «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что Омаров и Бородина стали мужем и женой пять лет назад, а до этого долгое время дружили. При этом супруг Ксении до свадьбы делился с ней интимными подробностями своей личной жизни и рассказывал подруге, как соблазнял девушек.