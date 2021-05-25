Россияне назвали топ-10 блогеров, которым доверяют больше всего

https://static.news.ru/photo/8d9b68c0-bd62-11eb-abd4-96000091f725_660.jpg Юрий Дудь Фото: вДудь/youtube.com

Портал Romir на основе опроса россиян составил топ-10 блогеров, пользующихся наибольшим доверием. Рейтинг возглавил журналист Юрий Дудь. Далее идут Ксения Собчак, Илья Варламов, Анастасия Ивлеева, Дава Манукян, Иван Утенков, Гоар Аветисян, Лиза Миллер, Евгений Баженов (BadComedian). Замкнула десятку Ида Галич.

В данном опросе приняли участие 2400 идентифицированных жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет. Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». Варианты ответа не предлагались, выбор делался исходя из личных предпочтений опрашиваемых, — говорится на сайте Romir.

Накануне социологи поинтересовались у россиян, кому из знаменитостей, не являющихся политическими деятелями, они доверяют больше всего.

Рейтинг топ-5 инфлюенсеров составили отдельно для мужчин и для женщин. У первых список возглавил журналист Владимир Соловьёв. Далее идут юморист Павел Воля, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комик Гарик Харламов и ведущий Первого канала Дмитрий Борисов. У прекрасного пола пятёрка выглядит так: Алла Пугачёва, Сергей Безруков, Ксения Бородина, Чулпан Хаматова и Юлия Барановская.