Россияне назвали топ-5 знаменитостей, кому доверяют больше всего

Социологи поинтересовались у россиян, кому из знаменитостей, не являющихся политическими деятелями, они доверяют больше всего. Опрос провели специалисты портала Romir. Рейтинг топ-5 инфлюенсеров составили отдельно для мужчин и для женщин.
У первых список
Накануне стало известно, что ради ежемесячной зарплаты в 250 тысяч рублей 51% россиян готовы сменить профессию и уехать в другой город, а 40% опрошенных ради таких денег не исключили возможность покинуть страну. Треть опрошенных согласились бы получить новое образование или пройти переквалификацию, четверть респондентов — работать за такие деньги без выходных. Отложить планирование семьи ради высокооплачиваемой работы готовы только 10% участников опроса.