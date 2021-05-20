Россияне назвали топ-5 знаменитостей, кому доверяют больше всего

https://static.news.ru/photo/b5474f1c-ba1d-11eb-b9fa-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Социологи поинтересовались у россиян, кому из знаменитостей, не являющихся политическими деятелями, они доверяют больше всего. Опрос провели специалисты портала Romir. Рейтинг топ-5 инфлюенсеров составили отдельно для мужчин и для женщин.

У первых список возглавил журналист Владимир Соловьёв. Далее идут юморист Павел Воля, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комик Гарик Харламов и ведущий Первого канала Дмитрий Борисов. У прекрасного пола пятёрка выглядит так: Алла Пугачёва, Сергей Безруков, Ксения Бородина, Чулпан Хаматова и Юлия Барановская. Исследование проводилось в мае 2021-го. В нём приняли участие 2400 жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет.

Накануне стало известно, что ради ежемесячной зарплаты в 250 тысяч рублей 51% россиян готовы сменить профессию и уехать в другой город, а 40% опрошенных ради таких денег не исключили возможность покинуть страну. Треть опрошенных согласились бы получить новое образование или пройти переквалификацию, четверть респондентов — работать за такие деньги без выходных. Отложить планирование семьи ради высокооплачиваемой работы готовы только 10% участников опроса.