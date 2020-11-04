Российский комик Стас Старовойтов признался в алкоголизме

https://static.news.ru/photo/9841b2f6-1e94-11eb-a8d7-fa163e074e61_660.jpg Стас Старовойтов Фото: starovoytov82/instagram.com

Российский комик и участник шоу Stand Up канала ТНТ Стас Старовойтов признался, что страдает от алкоголизма.

Я в рехабе провалялся 28 дней год назад. Бухал сильно. У меня начались психозы алкогольные, — рассказал артист в эфире подкаста «Время от времени» комика Славы Комиссаренко в YouTube.

По его словам, это был запой, который растянулся почти на полгода. Старовойтов пояснил, что не употреблял алкоголь семь дней подряд, но постепенно начал осознавать, что каждые выходные злоупотребляет спиртным. Затем он начал пить по будням и «ходить по дому в непотребном виде».

Артист считает, что состояние, когда «творческая личность занимается самоуничтожением», далеко от романтического образа творческой личности. Он добавил, что лечение ему не то чтобы помогло, но позволило изменить отношение к происходящему.

Стендапер добавил, что нет гарантий, что через несколько месяцев какое-нибудь событие не станет основанием для того, чтобы он снова ушёл в запой.

Сейчас я выпиваю вино. Выбрал себе напиток, который меня устраивает, — заметил Старовойтов.

Ранее российский актёр Михаил Трухин, известный широкому зрителю по роли милиционера Волкова в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал о тяжёлом периоде жизни и борьбе с алкоголизмом после ухода из проекта и развода с первой женой. Артист отметил, что никогда не скрывал, как тяжело ему дался уход из «Улиц разбитых фонарей», практически совпавший по времени с разводом с первой женой Любовью Ельцовой. Она родила Трухину двоих детей — Егора и Дарью, но удержать мужа в семье не смогла, так как практически не видела его дома из-за очень плотного графика актёра. Семья начала распадаться. Сам Трухин рассказывает, что в какой-то момент он устал от роли Волкова в «Улицах разбитых фонарей». Взлёт актёра сменился периодом полной невостребованности, он начал сильно выпивать, писал NEWS.ru.