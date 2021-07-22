Российские артисты поддержали олимпийскую сборную хитом группы Queen

Российский диджей Андрей Ширман, известный как DJ Smash, выпустил мэшап из хита британской группы Queen — We Will Rock You и первой симфонии Петра Чайковского, которую по решению Международного олимпийского комитета (МОК) РФ использует вместо национального гимна на Играх в Токио. Спортсменов поддержали и другие артисты в социальных сетях Instagram и TikTok.

Под композицию Ширман запустил челлендж в Tik-Tok . Его подхватили популярные тиктокеры и блогеры: Катя Вайн, lizzeasy и Лера Завали с хештегом #wewillROCyou, где ROC — английская аббревиатура Олимпийского комитета России.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены будут выступать без государственной символики. Вместо флага на Олимпиаде будет использоваться знамя Олимпийского комитета, вместо гимна — отрывок из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского.

Накануне МОК разрешил использовать российский флаг в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. По словам пресс-службы МОК, ограничения на триколор распространяются только на объекты Игр в Токио.

Ранее сообщалось, что МОК принял новый девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — Citius, altius, fortius — communis).