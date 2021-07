Российские артисты поддержали олимпийскую сборную хитом группы Queen

Российский диджей Андрей Ширман, известный как DJ Smash, выпустил мэшап из хита британской группы Queen — We Will Rock You и первой симфонии Петра Чайковского, которую по решению Международного олимпийского комитета (МОК) РФ использует вместо национального гимна на Играх в Токио. Спортсменов поддержали и другие артисты в социальных сетях Instagram и TikTok.