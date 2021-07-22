Российские артисты поддержали олимпийскую сборную хитом группы Queen
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
08:47, 23 июля 2021
Фото: kremlin.ru
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Российский диджей Андрей Ширман, известный как DJ Smash, выпустил мэшап из хита британской группы Queen — We Will Rock You и первой симфонии Петра Чайковского, которую по решению Международного олимпийского комитета (МОК) РФ использует вместо национального гимна на Играх в Токио. Спортсменов поддержали и другие артисты в социальных сетях Instagram и TikTok.
Под композицию Ширман запустил челлендж в Tik-Tok. Его подхватили популярные тиктокеры и блогеры: Катя Вайн, lizzeasy и Лера Завали с хештегом #wewillROCyou, где ROC — английская аббревиатура Олимпийского комитета России.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены будут выступать без государственной символики. Вместо флага на Олимпиаде будет использоваться знамя Олимпийского комитета, вместо гимна — отрывок из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского.