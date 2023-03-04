Робопес раздел модель на показе французского бренда в Париже Зрителей Недели моды в Париже восхитил робопес, который прошелся по подиуму с моделями

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Роботизированный пес поучаствовал в фешен-показе бренда Coperni на Недели моды в Париже, передает издание Owion. Одной из моделей пес, наделенный искусственным интеллектом, помог снять пиджак, что особенно впечатлило зрителей.

Неодушевленный питомец взаимодействовал с моделями на протяжении всего шоу. В том числе с псом подружилась модель Лила Мосс, дочь известной актрисы Кейт Мосс. Представление было срежессировано по мотивам сказки «Волк и ягненок».

Авторы коллекции хотели донести мысль, что роботы и люди могут взаимодействовать в современном мире на равных без намерения подчинить друг друга.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке российские ученые представили умеющего реагировать на флирт андроида Алекса. Робот имел лицо, руки, ноги и мог улыбаться. Там же участники форума смогли познакомиться с робопсом, умеющим распознавать лица и следовать за человеком, а также пообщаться с роботом-учителем Адамом, который обучен вести диалог и может выражать эмоции.