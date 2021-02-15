Режиссёр, пострадавший в драке с Епифанцевым, раскрыл подробности конфликта

https://static.news.ru/photo/fd240084-6f93-11eb-b456-96000091f725_660.jpg Ростислав Мусаев (в центре) Фото: rostislavchev/instagram.com

Режиссёр Ростислав Мусаев рассказал о деталях конфликта с 49-летним актёром Владимиром Епифанцевым. Инцидент произошёл в одном из баров Санкт-Петербурга.

Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик, — заявил режиссёр.

Он выложил в социальную сеть фотографию из больницы и пояснил, что ему очень неприятно из-за произошедшего. Кинематографист подчеркнул, что вступил бы в конфликт, если бы так обращались с любой другой девушкой.

Мусаев считает ситуацию страшной, поскольку инцидент произошёл на ровном месте. Режиссёр также возмутился реакции пользователей Instagram, которые начали высказываться на тему того, кто плохой, а кто — хороший, не зная подробностей происшествия.

Режиссёр подрался с Епифанцевым в ночь на 11 февраля, когда отмечал премьеру фильма «Дочь тьмы». В картине играет бывшая супруга Епифанцева 36-летняя Анастасия Веденская. Конфликт возник, когда Веденская сказала какие-то нехорошие слова в адрес одного из своих коллег. Тогда девушка по имени Виктория бросила бокал, который попал в Веденскую. По словам Мусаева, у Анастасии пошла кровь, прибежал Епифанцев, который схватил Викторию за шею и «стал таскать». Режиссёр решил «переключить внимание на себя», после чего получил от актёра несколько ударов в лицо. Пострадавший намерен написать на Епифанцева заявление в полицию. Он госпитализирован с множественными ушибами. Веденская намерена засудить виновницу кровавой драки, в которой она получила травмы лица и головы.

Как писал NEWS.ru, после произошедшего Епифанцев рассказал подписчикам, что не в восторге от ситуации, а также от ненужных похвал. В качестве примера бессмысленности своего поступка актёр рассказал, как выловил из Москвы-реки труп мужчины.