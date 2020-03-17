Британский актёр Дэниел Рэдклифф считает, что популярность, обрушившаяся на него после съёмок в «Гарри Поттере», стала причиной его алкоголизма.
Актёр признался, что повышенный интерес к нему со стороны окружающих вызывал у него панику, которую приходилось глушить алкоголем. При этом интерес к нему он назвал «издевательским», так как людей смешило то, что «Гарри Поттер» сидит в баре и пьёт,
По признанию Рэдклиффа, он не понимал, что делать дальше со своей жизнью, и испытывал проблемы с алкоголем на протяжении нескольких лет.
Трезвым мне было некомфортно, — сказал актёр.
Звезда «Поттерианы» рассказал, что справиться с зависимостью ему помогли друзья.
Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена. Он признался, что зависимость разрушила его карьеру и личную жизнь.
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