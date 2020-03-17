https://static.news.ru/photo/2c0b9512-6804-11ea-bb41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Британский актёр Дэниел Рэдклифф считает, что популярность, обрушившаяся на него после съёмок в «Гарри Поттере», стала причиной его алкоголизма.

Актёр признался, что повышенный интерес к нему со стороны окружающих вызывал у него панику, которую приходилось глушить алкоголем. При этом интерес к нему он назвал «издевательским», так как людей смешило то, что «Гарри Поттер» сидит в баре и пьёт, пишет The Independent.

По признанию Рэдклиффа, он не понимал, что делать дальше со своей жизнью, и испытывал проблемы с алкоголем на протяжении нескольких лет.

Трезвым мне было некомфортно, — сказал актёр.

Звезда «Поттерианы» рассказал, что справиться с зависимостью ему помогли друзья.

Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена. Он признался, что зависимость разрушила его карьеру и личную жизнь.