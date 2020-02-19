Американский актёр Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена. Он признался, что зависимость разрушила его карьеру и личную жизнь.
Аффлек
Сначала я пил в меру, но потом мой брак распался, и я уже не видел границ. Это был 2015, 2016 год. Можно пытаться улучшить своё самочувствие с помощью еды, выпивки, секса, азартных игр, покупок или чего-то ещё, но в итоге это сделает жизнь только хуже, — сказал артист.
Аффлек рассказал, что в этот период ему предстояло не только вновь сыграть Бэтмена, но и выступить в качестве сценариста и режиссёра фильма.
Я показал сценарий «Бэтмена». Мне ответили: «Думаю, он хорош. А ещё думаю, что ты упьёшься до смерти, если вновь переживёшь то, что пережил недавно», — признался он.
Актёр заявил, что больше всего в жизни сожалеет о разводе со своей супругой, актрисой Дженнифер Гарнер и испытывает вину перед тремя детьми — 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и сыном Сэмюэлем 7 лет.
Весной 2019 года Бен Аффлек рассказал, что не может преодолеть пагубную зависимость и начал проходить очередной курс лечения от алкоголизма.
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