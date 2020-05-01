Разин пригрозил подавшей на него в суд Кудрявцевой

https://static.news.ru/photo/94e99c5e-8bb4-11ea-82e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин отреагировал на сообщения о том, что телеведущая Лера Кудрявцева подала на него и на журнал «Семь дней» в суд.

Очень приветствую иск Леры Кудрявцевой, которая нападала на одно уважаемое издание и на меня, и просит с нас 2 500 000 руб. Я с удовольствием принял этот иск. Сам лично буду принимать участие и этому уважаемому изданию, которое опубликовало эту статью, предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го,— написал Разин в Instagram.

Как сообщалось ранее, Разин написал, что когда-то во время гастролей они с группой «Ласковый май» вызывали «девчонок в гостиницу» и среди них была Кудрявцева.

Он отметил, что будет много свидетелей, которые принимали в этом участие.

Как писал NEWS.ru, суд Москвы принял иск телеведущей Леры Кудрявцевой к продюсеру «Ласкового мая» Андрея Разина и журналу «Семь дней».