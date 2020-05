Разин пригрозил подавшей на него в суд Кудрявцевой

Очень приветствую иск Леры Кудрявцевой, которая нападала на одно уважаемое издание и на меня, и просит с нас 2 500 000 руб. Я с удовольствием принял этот иск. Сам лично буду принимать участие и этому уважаемому изданию, которое опубликовало эту статью, предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го. Самое главное, что будет очень много свидетелей её поведения и её занятий проституцией. Это будут те, кто непосредственно принимал участие в этом процессе. Я не будут рассказывать, за сколько они имели Леру Кудрявцеву и сколько они платили ей денег. Но самое главное, у меня есть информация, что женщине, ставшей суррогатной матерью ее дочери, Лера не заплатила за эти услуги. Она тоже готова принять участие в этом процессе и требовать от Леры Кудрявцевой обещанную сумму за то, что она родила ей дочь.(Для Ð¼Ð¾Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÑ‡Ð¸ÐºÐ¾Ð² буду вести прямой эфир из зала суда).

