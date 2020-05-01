Суд принял иск Кудрявцевой к продюсеру «Ласкового мая»

https://static.news.ru/photo/f31c8e08-8b91-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Москвы принял иск телеведущей Леры Кудрявцевой к продюсеру «Ласкового мая» Андрея Разина и журналу «Семь дней».

Иск принят к рассмотрению, предварительная беседа назначена на 28 мая, — сказали в суде.

Как сообщает Telegram-канала Mash, Разин написал, что когда-то во время гастролей они с группой «Ласковый май» вызывали «девчонок в гостиницу», и среди них была Кудрявцева. Телеведущая также потребовала компенсацию в 500 тыс. рублей с крупного российского издания, процитировавшего этот пост Разина.

Как ранее писал NEWS.ru, Кудрявцева подала в суд на Разина за его прошлогодний пост в соцсетях. За распространение недостоверной, по её мнению, информации она требует с Разина компенсацию в 2,5 млн рублей.