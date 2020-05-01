Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина

https://static.news.ru/photo/95fae176-8b8b-11ea-8e30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за его прошлогодний пост в соцсетях. За распространение недостоверной, по её мнению, информации она требует с Разина компенсацию в 2,5 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канала Mash, Разин написал, что когда-то во время гастролей они с группой «Ласковый май» вызывали «девчонок в гостиницу» и среди них была Кудрявцева. Телеведущая также потребовала компенсацию в 500 тысяч рублей с крупного российского издания, процитировавшего этот пост Разина.

Как писал NEWS.ru, Андрей Разин отреагировал на смерть солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. По его словам, если бы украинские власти позволили оказать ей материальную помощь, певицу можно было бы спасти. В трагедии, по словам Разина, виноваты прежде всего Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. По его словам, «эти бездушные люди» не оставили Кирсо ни единого шанса.