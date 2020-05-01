Разин назвал виновных в смерти солистки группы «Фристайл»

https://static.news.ru/photo/e123b61a-8b8a-11ea-8818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на смерть солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. По его словам, если бы украинские власти позволили оказать ей материальную помощь, певицу можно было бы спасти. В трагедии, по словам Разина, виноваты прежде всего Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.

Я виню в этом непосредственно украинские власти, которые не допускали к ней артистов, не давали возможность перевести ей деньги. Ни Пётр Порошенко, ни Владимир Зеленский не обращали никакого внимания на все мои просьбы. Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому как к артисту, — написал продюсер на своей странице в Instagram.

По его словам, все его просьбы остались без внимания. «Эти бездушные люди» не оставили Кирсо ни единого шанса, считает Разин.

Ранее NEWS.ru писал, что вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Она провела в коме два года. Информацию о её смерти подтвердили композитор Анатолий Розанов, группа «Фристайл» и группа «Дети Фристайла».