Шоу-бизнес

Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

03:28, 01 мая 2020
Нина Кирсо Нина Кирсо Фото: facebook.com/ninakirso

Вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Она провела в коме два года.

Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв о новопреставленной рабе божьей Нине, — сообщила сестра певицы Алла Кирсо на своей странице в социальной сети Facebook.

Также о смерти Нины Кирсо сообщили композитор Анатолий Розанов, группа «Фристайл» и группа «Дети Фристайла».

С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времён самодеятельности. Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы «Фристайл», её голос звучал в наших самых лучших песнях, — сообщили коллеги Нины Кирсо в социальной сети Instagram.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑ, ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¾Ñ ÐÐ½Ð°ÑÐ¾Ð»Ð¸Ð¹ Ð Ð¾Ð·Ð°Ð½Ð¾Ð², Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ð° Â«Ð¤ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð¹Ð»Â», Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ð° Â«ÐÐµÑÐ¸ Ð¤ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð¹Ð»Ð°Â» Ñ Ð³Ð»ÑÐ±Ð¾ÐºÐ¸Ð¼ Ð¿ÑÐ¸ÑÐºÐ¾ÑÐ±Ð¸ÐµÐ¼ ÑÐ¾Ð¾Ð±ÑÐ°ÐµÐ¼, ÑÑÐ¾ 30 Ð°Ð¿ÑÐµÐ»Ñ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð² ÐÐ¾Ð»ÑÐ°Ð²Ðµ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÑÑÐ¶ÐµÐ»Ð¾Ð¹ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¸ ÑÐºÐ¾Ð½ÑÐ°Ð»Ð°ÑÑ ÐÐ¸Ð½Ð° ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸ÑÐ»Ð°Ð²Ð¾Ð²Ð½Ð° ÐÐ¸ÑÑÐ¾. ÐÑ Ð´ÑÑÐ¶Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸ ÑÐ²Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð²Ð¼ÐµÑÑÐµ Ñ 1983 Ð³Ð¾Ð´Ð°, ÑÐ¾ Ð²ÑÐµÐ¼ÑÐ½ ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð´ÐµÑÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸. ÐÐ¸Ð½Ð° ÐÐ¸ÑÑÐ¾ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ð° ÑÐ°Ð¼Ð¾Ðµ Ð½ÐµÐ¿Ð¾ÑÑÐµÐ´ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ ÑÑÐ°ÑÑÐ¸Ðµ Ð² ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«Ð¤ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð¹Ð»Â», ÐµÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ Ð·Ð²ÑÑÐ°Ð» Ð² Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÑÐ°Ð¼ÑÑ Ð»ÑÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑÐ½ÑÑ. ÐÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿ÐµÑÐµÐ¾ÑÐµÐ½Ð¸ÑÑ ÐµÑ ÑÑÐ°ÑÑÐ¸Ðµ Ð² Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐºÑÐ¸Ð²Ð° Ð² ÑÐµÐ»Ð¾Ð¼ Ð¸ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÑÐ´ÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ "ÑÑÐ¸ÑÑÐ°Ð¹Ð»Ð¾Ð²ÑÐ°" Ð² ÑÐ°ÑÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸. ÐÐ½Ð° Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð»Ð° Ð¸ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ð¼ Ð»ÑÐ´ÑÐ¼, Ð²ÑÑÑÐµÑÐ°Ð²ÑÐ¸Ð¼ÑÑ ÐµÐ¹ Ð² Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸. ÐÐ¸Ð½Ð° ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸ÑÐ»Ð°Ð²Ð¾Ð²Ð½Ð° ÐÐ¸ÑÑÐ¾ ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð»Ð°ÑÑ Ð² ÐÐ¾Ð»ÑÐ°Ð²Ðµ 4 Ð°Ð²Ð³ÑÑÑÐ° 1963 Ð³Ð¾Ð´Ð°. Ð¡ Ð²Ð¾ÑÑÐ¼Ð¸ Ð»ÐµÑ Ð¾Ð½Ð° ÑÑÐ¸Ð»Ð°ÑÑ Ð² Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÐºÐ¾Ð»Ðµ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½ÑÐ¸Ð»Ð° Ð½Ð° Â«Ð¾ÑÐ»Ð¸ÑÐ½Ð¾Â». Ð Ð°ÑÑÐµÑÑÐ°ÑÐµ Ð¾ ÑÑÐµÐ´Ð½ÐµÐ¼ Ð¾Ð±ÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ ÑÐ¾Ð¶Ðµ Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¸ Â«Ð¿ÑÑÑÑÐºÐ¸Â». ÐÐ¾ÑÐ»Ðµ Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑÐºÐ¾Ð»Ñ ÐÐ¸Ð½Ð° ÐÐ¸ÑÑÐ¾ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð¸Ð»Ð° Ð² ÐÐ¾Ð»ÑÐ°Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑÐ½Ð¾-ÑÑÑÐ¾Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð¸Ð½ÑÑÐ¸ÑÑÑ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½ÑÐ¸Ð»Ð° Ñ Â«ÐºÑÐ°ÑÐ½ÑÐ¼Â» Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼. ÐÐ¾ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ ÑÑÑÐ±Ñ, Ð¸ Ð² ÑÐºÐ¾Ð»Ðµ, Ð¸ Ð² Ð¸Ð½ÑÑÐ¸ÑÑÑÐµ, ÐÐ¸Ð½Ð° Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° Ð±ÑÐ»Ð° Ð²Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð¸ Ð² Ð¾Ð±ÑÐµÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐµ, ÑÑÐ°ÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Ð²Ð¾ Ð²ÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÐµÑÑÐ°Ñ. Ð¡ 1983 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¿ÐµÐ»Ð° Ð² ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð´ÐµÑÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¼ Ð¶ÐµÐ½ÑÐºÐ¾Ð¼ ÐÐÐ Â«ÐÐ»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸ÑÂ» Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ°Ð²ÑÐºÐ¾Ð¼ Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´Ðµ Â«ÐÐ½Ð°Ð¼ÑÂ», Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² 1988 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«Ð¤ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð¹Ð»Â» Ð±ÑÐ»Ð° ÐµÑ ÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐ¾Ð»Ð¸ÑÑÐºÐ¾Ð¹. ÐÐµÑÐ½Ð¸ Ð² ÐµÑ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð·Ð²ÑÑÐ°Ð»Ð¸ Ð²Ð¾ Ð²ÑÐµÑ Ð°Ð»ÑÐ±Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ, ÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¸ Ð¸ Ð»ÑÐ±Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð½Ð° ÑÐµÑÑÐ¸ÑÐ¾ÑÐ¸Ð¸ Ð¡Ð¡Ð¡Ð , Ð½Ð¾ Ð¸ Ð²Ð¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¸ÑÐ°. ÐÐ¸Ð½Ð° ÐÐ¸ÑÑÐ¾ Ð±ÑÐ»Ð° ÑÐ¾Ð°Ð²ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¼ Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑÐµÐ½ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«Ð¤ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð¹Ð»Â», Ð¾Ð½Ð° Ð°Ð²ÑÐ¾Ñ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ¸ Ð¿ÐµÑÐµÐ½ Â«ÐÐ¾Ð»Ð¸ ÑÐ¸ Ð¿Ð¾ÑÑÐ´Â» Ð¸ Â«Ð£ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð°-Ð½ÐµÐ½ÑÐºÐ°Â» (Ðº ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¹ Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»Ð° ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÑÑ ÑÐ°ÑÑÑ ÑÐµÐºÑÑÐ°). ÐÐ¸Ð½Ð° Ð±ÑÐ»Ð° Ð½Ð°Ð³ÑÐ°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð° Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼ Ð¾ÑÐ»Ð¸ÑÐ¸Ñ Â«ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð¾Ñ Ð£ÐºÑÐ°Ð¸Ð½ÑÂ» Ð¸ ÑÑÐ´Ð¾Ð¼ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ½ÑÑ Ð½Ð°Ð³ÑÐ°Ð´. ÐÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° Ð¾ÑÑÐ°Ð½ÐµÑÑÑ Ð² Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑÐ½ÑÑ Ð¸ Ð² Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÑÐµÑÐ´ÑÐ°Ñ. ÐÐµÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑÑ! ÐÐ½Ð°ÑÐ¾Ð»Ð¸Ð¹ Ð Ð¾Ð·Ð°Ð½Ð¾Ð², Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ ÐÑÐ·Ð½ÐµÑÐ¾Ð², Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ ÐÐ°Ð½Ð¶Ð°, Ð®ÑÐ¸Ð¹ ÐÐ¸ÑÐºÐ°, Ð®ÑÐ¸Ð¹ Ð¡Ð°Ð²ÑÐµÐ½ÐºÐ¾, ÐÐ°ÑÐ° ÐÐµÐ´Ð¸Ð½Ð°, ÐÐ½Ð°ÑÐ¾Ð»Ð¸Ð¹ Ð¡ÑÐ¿ÑÑÐ½ÐµÐ½ÐºÐ¾, ÐÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡ÑÐ¿ÑÑÐ½ÐµÐ½ÐºÐ¾, ÐÐ°ÐºÑÐ¸Ð¼ Ð Ð¾Ð·Ð°Ð½Ð¾Ð², ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ°Ð»Ð°Ð³Ð°Ð½, ÐÐ³Ð¾ÑÑ ÐÐ°Ð²ÑÐ¸Ðº.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ ÐÐ°Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÐÑÐ·Ð½ÐµÑÐ¾Ð² (@serguiekouznetsov.freestyle)

Как писал NEWS.ru ранее, солистка группы «Фристайл» впала в кому в июне 2018 года. В июле ей провели несколько операций, а родственники и близкие стали собирать деньги на лечение, в том числе с помощью благотворительных концертов. В декабре 2019 года продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в бездействии. По его словам, украинский лидер мог бы помочь российским артистам провести 19 благотворительных концертов на Украине, чтобы ускорить сбор денег на лечение Нины Кирсо.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях