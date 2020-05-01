Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

https://static.news.ru/photo/1b9d6fa0-8b42-11ea-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Нина Кирсо Фото: facebook.com/ninakirso

Вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Она провела в коме два года.

Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв о новопреставленной рабе божьей Нине, — сообщила сестра певицы Алла Кирсо на своей странице в социальной сети Facebook.

Также о смерти Нины Кирсо сообщили композитор Анатолий Розанов, группа «Фристайл» и группа «Дети Фристайла».

С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времён самодеятельности. Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы «Фристайл», её голос звучал в наших самых лучших песнях, — сообщили коллеги Нины Кирсо в социальной сети Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, солистка группы «Фристайл» впала в кому в июне 2018 года. В июле ей провели несколько операций, а родственники и близкие стали собирать деньги на лечение, в том числе с помощью благотворительных концертов. В декабре 2019 года продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в бездействии. По его словам, украинский лидер мог бы помочь российским артистам провести 19 благотворительных концертов на Украине, чтобы ускорить сбор денег на лечение Нины Кирсо.