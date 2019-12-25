https://static.news.ru/photo/8454acee-2719-11ea-b9a0-fa163e074e61_660.jpg Нина Кирсо Фото: Нина Кирсо/vk.com

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в бездействии. По его словам, политик должен помочь семье солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо, которая находится в коме.

Считаю большим предательством Владимира Зеленского, президента Украины, что он никак не может помочь наладить отношения между артистами наших стран. Кирсо лежит в коме. Ей требуется помощь, — написал музыкант в своём Instagram.

По его словам, «Дискотека Союз» готова провести 19 концертов на Украине. Средства от этих выступлений будут направлены семье Кирсо. Однако российским артистам запрещено въезжать на украинскую территорию. Разин напомнил Зеленскому, что тот тоже был артистом.

Ранее NEWS.ru писал, что Разин нашёл в Челябинске ведущего для «Ласкового мая», «Комбинации» и «Миража» и позвал его в Москву на работу. Ведущим стал участник «Битвы хоров» Максим Кобзов, которого Разин и увидел на этой передаче.