https://static.news.ru/photo/32a8d8f0-7040-11ea-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал беспечностью появление Льва Лещенко на дне рождения Аллы Крутой.

По словам продюсера, своим поступком певец подверг опасности заражения многих присутствовавших на празднике, он должен был остаться дома на карантине и не посещать массовые мероприятия, тем более вечеринок, пишет Teleprogramma.pro.

Считаю, что это беспечное решение Льва Валерьяновича! Не надо было Лещенко никуда выходить, не обниматься-целоваться с элитой, — сказал Разин.

Как стало известно, Лев Лещенко, которого госпитализировали с коронавирусом, пришёл на праздник по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого. На мероприятии присутствовали многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе Александр Буйнов, Алсу, Ани Лорак, Жасмин, Олег Газманов, Лера Кудрявцева, Димаш, Александр Ревва, Валерий Леонтьев, Валдис Пельш и другие. В настоящее время под наблюдением медиков в ожидании результатов анализа на COVID-19 находится 60-летний Игорь Николаев и Марина Юдашкина.

Ранее в Сети появилось видео с этой вечеринки. На кадрах видно, как веселятся звёзды российского шоу-бизнеса, не подозревая, что среди них есть носитель опасной инфекции, писал NEWS.ru.