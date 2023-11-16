Раскрыта сумма задолженности Меладзе перед ФНС SHOT: Меладзе задолжал ФНС 275 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Telegram-канал SHOT сообщает, что российский эстрадный певец Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) порядка 275 тысяч рублей. По данным канала, артист продолжает зарабатывать в России благодаря торговому центру «Вантаж» в Москве.

Как пишет SHOT, Меладзе остается соучредителем компании ООО «Вантаж», которая арендует одноименный торговый центр в Восточном Бирюлево. Как уточняют авторы канала, в прошлом году фирма заработала 15,7 млн рублей. Сейчас артист находится с туром в Германии и готовится дать концерт в Нюрнберге.

Сам Меладзе перестал вести концертную деятельность в России. Ранее сообщалось, что он лишился возможности давать концерты после того, как в Сеть попало видео с концерта в Дубае, где певец произнес проукраинский лозунг. Исполнитель вынужден давать концерты только за границей, из-за чего стал меньше времени проводить с семьей. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева проживает в Подмосковье и воспитывает троих детей от артиста: 19-летнего Константина, девятилетнего Луку и двухлетнюю дочь Агату.

До этого стало известно, что 44-летняя певица почти втрое повысила стоимость своего выступления, за которое теперь просит 2,5 млн рублей. Изменение цены произошло на фоне слухов о разладе в отношениях с Меладзе, которые появились летом 2023 года.