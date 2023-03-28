«Пора признать иноагентом»: почему Меладзе отнесли к «врагам России» Валерий Меладзе стал «запрещенным» на территории РФ, его концерты отменяют по всей стране

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Валерий Меладзе

Заслуженный артист России Валерий Меладзе стал «запрещенным» на территории РФ. Так по крайней мере считают организаторы концертов, принявшие решение об отмене выступлений певца в Новосибирске, Кемерово и Барнауле. Как любимец женщин оказался кандидатом в иноагенты и объектом проверки на предмет возможного финансирования ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о признании Меладзе иноагентом

В середине марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в Минюсте сообщил, что певца Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом. По информации канала, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил заявление в Генеральную прокуратуру. Основанием для подобного решения, предположительно, могло стать скандальное выступление Меладзе на корпоративе в Дубае в начале 2023 года.

Что сказал Меладзе на корпоративе в Дубае и чем ему это аукнулось

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе по просьбе фаната продолжает некую фразу. Четко ответ не слышен, поскольку Меладзе в тот момент убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Пользователи соцсетей решили, что артист произнес проукраинский лозунг, разгорелся скандал.

Лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев, знакомый с Меладзе с 1990-х, считает, что его коллега мог стать жертвой провокации.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Андрей Ковалев

«Его поведение могло быть вызвано исключительно этими соображениями: не спорить с пьяными провокаторами. Ему бы просто морду разбили. Ситуация грозила перерасти в драку, в которой могли пострадать гости мероприятия», — предположил в разговоре с NEWS.ru Ковалев.

Сам певец позже заявил, что «никого не хочет и не может ненавидеть» и «уже несколько месяцев живет с ощущением тяжести и горя из-за конфликта горячо любимых народов».

Однако слова Меладзе не убедили публику. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе. В обращении депутат заявил, что артист «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство Российской Федерации».

На днях стало известно, что СКР и Генпрокуратура закончили проверку и не обнаружили нарушений закона в действиях Меладзе. Однако к этому моменту артиста заподозрили в новом правонарушении.

Откуда появилась информация, что Меладзе может финансировать ВСУ?

Еще одним обратившимся в правоохранительные органы после резонансного корпоратива Меладзе стал общественный деятель, журналист Антон Коробков-Землянский.

«После истории с Дубаем я задался вопросом, а не идут ли деньги, заработанные Меладзе на вечеринках и концертах, на финансирование ВСУ?»

Фото: МО Украины Военнослужащие ВСУ

Концертный директор Валерия Меладзе Сергей Луппов в беседе с NEWS.ru назвал новость о проверке артиста на финансирование ВСУ «смешной». Однако Коробков-Землянский убежден, что дело серьезно. Он призвал Меладзе «публично и четко обозначить свою позицию».

«Направляете ли вы денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины, Валерий Шотаевич? Или это навет и клевета? Ответьте уже, пожалуйста, публично и четко, тем самым обозначив свою позицию. Хватит уже виляний», — призвал общественник.

Антон Коробков-Землянский подчеркнул, что никто не собирается устраивать «травлю или казнь Меладзе», признав: многие в России «до сих пор относятся с любовью и уважением к его творчеству». Он напомнил, что Валерий Меладзе — обладатель множества регалий, и вся история певца, по его мнению, «о том, что человек с определенным статусом должен следить за своими словами, особенно сейчас».

Как относятся к Меладзе в шоу-бизнесе

Музыкант Андрей Ковалев, опираясь на прошлый опыт общения, охарактеризовал коллегу как «безупречно ведущего себя человека, в котором никогда не наблюдалось звездной болезни».

«Интеллигентный, вежливый, культурный. До последних событий я плохого слова не мог бы сказать о нем. Поэтому особенно жалко, что он сейчас не с нами», — отметил он, имея в виду расхождение с Меладзе в оценке действий России на Украине, которые Ковалев «однозначно одобряет».

Музыкальный продюсер, экс-директор группы «Тату» заявил NEWS.ru, что поддержал бы решение Минюста, если бы ведомство решило внести Валерия Меладзе в списки иноагентов. Слухи о таком сценарии уже неделю муссируют Telegram-каналы и СМИ.

«Давно пора (признать Меладзе иноагентом. — NEWS.ru). Только я не понимаю одного: признание иноагентом всё равно ведь дает право выступать потом, продолжать лить гадости на Россию, на ребят, которые сражаются в СВО, защищая нашу страну. Я понимаю, если б признали иноагентом и дали под зад сапогом: катись. Но они [признанные иноагентами артисты] все равно продолжают зарабатывать в том числе в России. Это значит, что признание иноагентом — это полумеры», — считает Дзюник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Меладзе

Продюсер пояснил, что родился на Украине и что «Днепропетровск, Харьков, Энергодар — это всё мои места».

«И ведь мы примерно одного возраста с Меладзе. Мы родились и выросли в Советском Союзе, были октябрятами, пионерами, комсомольцами, кто-то членом партии. Мне сложно понять, в какой момент и для чего такие, как Меладзе, взяли и „переобулись“», — рассуждает Дзюник.

Почему Соседов сравнивает Меладзе с Кикабидзе

Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что происходящее с Валерием Меладзе может быть следствием «давления на него каких-то влиятельных лиц из Грузии».

«У грузин очень тесные внутринациональные связи, и ослушаться кого-то он, вероятно, не может, так как это может негативно сказаться. Вспомним, к примеру, аналогичную позицию Кикабидзе, который был обязан России всем своим успехом и карьерой, но который по своей странной воле стал в итоге врагом России. Полагаю, здесь есть какое-то серьезное политическое давление», — поделился с NEWS.ru своими догадками Соседов.

Критик отметил, что «в жизни и общении Валера Меладзе довольно милый, спокойный и доброжелательный человек».

«Но его поведение сегодня по меньшей мере некорректно по отношению к России, если не сказать больше. И кроме как внешним влиянием я это объяснить не могу», — заключил Сергей Соседов.