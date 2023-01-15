Буба — кумир СССР и друг Зеленского: любовь и «развод» Кикабидзе с Россией Актер, певец Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Вахтанг Кикабидзе

15 января после продолжительной болезни ушел из жизни грузинский актер, певец Вахтанг Кикабидзе. Его отношения с российскими зрителями вполне иллюстрируют последствия распада СССР: его обожали как артиста во времена Союза, однако после 2008 года, когда Мимино осудил действия РФ в Южной Осетии, а позже — и проведение специальной военной операции на Украине, гражданские высказывания актера вызвали критику уже в его адрес. История любви и «развода» Кикабидзе с Россией — в материале NEWS.ru.

Страшное детство и первый провал

Сам Вахтанг Константинович, происходивший (по материнской линии) из княжеского рода Багратиони, признавался, что запросто мог бы прожить без кинематографа, а вот без музыки — никак. Будущий артист рано, в четыре года потерял отца (тот пропал без вести под Керчью в 1942-м). Свое детство он называл «страшным»: семья жила в холодном общежитии, мальчик часто болел и именно тогда приобрел отличавшую его хрипотцу в голосе после перенесенного ревматизма.

Вахтанга растили мать и бабушка, они же отдали его в кружок художественной самодеятельности. Мать Кикабидзе Манана Багратиони была известной в Грузии певицей, именно она пристрастила сына к музыке.

Отучившись в Тбилисском институте иностранных языков, он также захотел стать певцом и поступить в филармонию. Однако сначала потерпел фиаско.

В молодости я мечтал работать в филармонии. Я был уверен, что они все от радости умрут, а меня не приняли. Это смерти подобно. Начальство сказало, что мой хриплый голос «отдает загнивающим Западом», как сейчас помню. Но на этом просмотре присутствовал один старый волк-администратор, он мне потом позвонил и сказал, что если я поменяю фамилию, он возьмет меня на гастроли в Ростов-на-Дону. Мама у меня из династии Багратиони, ну я и поехал как Вахтанг Багратиони, — вспоминал Кикабидзе.

Музыкальные эксперты раскритиковали начинающего исполнителя в пух и прах: авторы статей писали, что «худой молодой человек орет хриплым голосом в микрофон». Кикабидзе спасла случайность — первая в его жизни, затем тот же его величество случай способствовал взлету актера в кино. В 1959 году по советскому телевидению показали фильм «Поет Ив Монтан». После этого директор филармонии вызвал помощников и дал добро на оформление Кикабидзе в штат, попросив только одеть нового солиста в серый костюм и водолазку, как у французского шансонье.

Как Кикабидзе стал Мимино и любимцем СССР

В 1966 году артист вошел в состав грузинской группы «Орэра» и стал известен как певец.

Спустя два года на советские экраны вышел фильм Георгия Данелии «Не горюй!», после которого Кикабидзе прославился и как актер. Путевку в кино ему подарил именно Данелия. Их знакомство, вылившееся в 45-летнюю дружбу до самой смерти режиссера, произошло совершенно случайно. И поначалу артист, по его же словам, «страшно не понравился» постановщику.

При первой встрече на пробах фильма «Не горюй!» я ему страшно не понравился. Все актеры уже были утверждены, а главного героя не было. Подготовительный период заканчивался. Мама Софико Чаурели, наша гениальная актриса Верико Анджапаридзе — тетя Данелии. Она и посоветовала ему попробовать меня. А Данелия, как я потом понял, не любит, когда ему подсказывают. По сценарию его герой был толстым рыжим потеющим пьющим человеком. Когда Данелия меня увидел, он чуть не упал. Почти месяц он меня мучал неизвестностью, — рассказывал актер.

Как раз в те дни Кикабидзе должен был уехать с ансамблем «Орэро» на гастроли в Турцию. Артист объяснил режиссеру, что у него больше нет времени ждать, и предложил снять с ним несколько сцен, после чего принять окончательное решение.

Он назначил съемки сцены сватовства в паре с Анастасией Вертинской. Всё отсняли, и я уехал в Турцию. Через 10 дней мне ночью звонят в гостиницу и говорят, чтобы я срочно пришел в советское посольство в Турции. Я решил, что дома что-то случилось, побежал, а там телеграмма: «Артист Вахтанг Кикабидзе утвержден на роль Бенджамена в фильме „Не горюй!“. Поздравляю. Познер». (в 1969 году директором «Мосфильма» был отец телеведущего Владимира Познера. — NEWS.ru), — восстанавливал хронологию артист.

Когда Кикабидзе вернулся, Данелия встретил его уже улыбающимся. «Не горюй!» режиссер считал своим лучшим фильмом, а Бубу называл любимым артистом. После Данелия снял его в фильме «Мимино» в роли летчика Мизандари. Лента мгновенно разошлась на цитаты, оставаясь кинохитом по сей день.

Сам артист отмечал ведущую роль Данелии в его кинокарьере.

Я лично его никогда не забуду, потому что он сделал из меня такого артиста, про которого говорят большие артисты. Это все Гия, там моей заслуги нет, — подчеркивал Вахтанг Константинович.

Кикабидзе признавался, что именно Георгий Николаевич сделал его актером, подчеркивая: «Я знаю очень многих талантливых людей, которые так и не были замечены». Дружба Бубы и Данелии продлилась 45 лет, вплоть до самой смерти второго. Когда режиссера не стало, Кикабидзе заявил, что ему «словно отрезали правую руку». В своем последнем разговоре они назначили место встречи на небесах. Но об этом — чуть ниже. Прежде, как и обещали, — о том, как изменилось отношение части зрителей к любимому артисту после того, как он стал активно высказывать свою гражданскую позицию.

Политическая позиция и личная жизнь Кикабидзе

Грузинский актер с восторгом воспринял распад Советского Союза, признавшись, что «в честь такого события даже накрыл стол для друзей». Окончательный «развод» с немалой частью российских зрителей случился в 2008 году, когда Кикабидзе осудил действия России в Южной Осетии. В знак протеста артист отказался от ордена Дружбы, отменил все свои концерты, выступления и съемки на территории России. В 2022 году актер также раскритиковал президента Владимира Путина за проведение СВО.

Он оставался верным своему принципу до последнего дня: те кинематографисты, кто хотел видеть Бубу в своих проектах (включая, например, создателей сериала «Сваты-7»), переносили место съемок за пределы РФ. Российские поклонники по-разному реагировали на его позицию: одни говорили о восхищении мужеством артиста, другие называли его предателем и заявляли о разочаровании его личностью.

Сам Кикабидзе открыто называл себя другом Зеленского — об этом заявил, поздравляя шоумена с победой на выборах президента Украины в 2019 году. В 2020 году на парламентских выборах в Грузии Буба возглавил список партии экс-лидера страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и лично хлопотал о нем перед Зеленским в 2021 году. Однако, как известно, имеющий украинское гражданство Саакашвили по сей день остается в грузинской тюрьме, в последнее время врачи всё чаще говорят о критическом состоянии бывшего президента.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

Кикабидзе в последние годы также часто болел. Он дожил до рождения правнуков, но тяжело перенес смерть жены. В конце 2021 году супруга актера Ирина Кебадзе, в прошлом прима-балерина Тбилисского оперного театра, скончалась в возрасте 89 лет. Они прожили с Кикабидзе почти 60 лет.

«Я, наверное, буду уходить», — сообщил Георгий Данелия своему другу Вахтангу Кикабидзе в последнем разговоре, который состоялся за пару месяцев до смерти режиссера, скончавшегося в апреле 2019 года.

Я говорю: «Николаевич, мы же договаривались вместе уходить». А он: «Я же на восемь лет старше тебя. Я первый уйду. А когда ты придешь и будешь идти через ворота святого Петра, я с правой стороны буду с удочками тебя ждать», — вспомнил заядлый рыбак Кикабидзе.

Он ушел к своему другу гораздо раньше, спустя всего четыре года после того разговора, не дожив до своего 85-летия всего шесть месяцев.